Horarios de toque de queda en condados de Florida Central

(NOTICIAS YA).- Varios condados de Florida Central emitieron las siguientes órdenes de toque de queda. Continúe visitando este artículo para obtener las actualizaciones.

Volusia

El condado emitió un toque de queda comenzando el domingo, a las 9 p.m. y se espera que se termine a las 12 p.m. del lunes.

Flagler

Un toque de queda fue emitido para el área de playa (Zona A) y entrará en vigor el sábado a las 7 p.m. hasta las 7 de la mañana o hasta nuevo aviso.

Las zonas de evacuación incluyen todas las áreas al este de la Intracoastal Waterway, Marineland, Hamaca y Flagler Beach a lo largo de la Carretera A1A.

Orange

No se ha emitido un toque de queda aún.

Osceola

Officials said they have no plans for a curfew. For information in English and Spanish, call 407-742-0000.

Seminole County

A curfew hasn’t been issued. However officials said they would evaluate the need for one Sunday.

Brevard

No se ha emitido un toque de queda aún.

Lake

No se ha emitido un toque de queda aún.

Marion

No se ha emitido un toque de queda aún.

Sumter

No se ha emitido un toque de queda aún.

Polk

No se ha emitido un toque de queda aún.