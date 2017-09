¿Fueron los huracanes Harvey, Irma y José creados por el hombre?

(NOTICIAS YA).-Estos últimos días han demostrado ser de los más cargados en desastres naturales que hemos visto. Estamos ante 3 huracanes, dos de ellos activos, y un sismo en el sur de México. Ante Harvey e Irma rompiendo récords en daños y costos, surgen teorías de que esto puede tratarse de catástrofes provocadas por acciones de geoingeniería.

Patrick Roddie, químico y activista del grupo ambientalista “Stop Spraying Us”, una asociación que lucha porque el gobierno deje de lanzar químicos a través de los rastros que comúnmente observamos que algunos aviones dejan, asegura que, a través de estos supuestos químicos se han generado los tres huracanes que en estas semanas han creado caos en el Caribe.

De acuerdo a Roddie, él analizó los trazos que los aviones dejaban una vez que soltaban químicos. Asimismo, encontró patrones anormales en los vientos que crearon los huracanes Harvey, Irma y Jose. Según sus análisis, había “elementos plumosos, bruma y patrones de ola” que de acuerdo a él destacan en “las estelas de agentes químicos pulverizados”, reporta RT. Esto lo llevó a concluir que los huracanes pudieron haber sido creados a través de lo que esta teoría de conspiración llama “geoingeniería”.

LEE: Alguacil de Florida pide que no le disparen con armas de fuego a Irma

Cabe destacar que esto se trata, como se mencionó antes, de una teoría de conspiración. La ciencia ha demostrado que los patrones blancos que quedan detrás de algunos aviones no es mas que condensación (vapor de agua) que queda de acuerdo a algunas condiciones atmosféricas, no contiene químicos y no podría, por ende generar un huracán. Además de ello, la temporada de huracanes ocurre cada año, es una condición ya conocida y Harvey la inauguró este año.

Sin embargo, es importante destacar que hay pruebas científicas que indican que la increíble fuerza de los últimos dos huracanes en golpear tierra esta semana, Harvey e Irma, puede deberse a condiciones del cambio climático.