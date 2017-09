Autobuses escolares chocan en la base antes de empezar sus rutas

(NOTICIAS YA).- La Policía de North Las Vegas reportó que dos autobuses escolares chocaron a las afueras de la base central de autobuses el lunes por la mañana en Las Vegas.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:40 a.m. del lunes cerca de Cheyenne Avenue y Commerce Street. Por el momento no se ha reportado ningún herido como resultado del choque. Aparentemente no había estudiantes dentro de ninguno ya que estaban en destino a empezar sus rutas.

El tráfico por esa zona no estuvo afectado por el accidente.

