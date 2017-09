Cientos de personas conmemoran en Red Rocks bomberos caídos del 9/11

(NOTICIAS YA).- Alrededor de 2 mil personas, se congregaron la mañana del lunes en el anfiteatro Red Rocks, para recordar a los bomberos que murieron hace 16 años en los ataques terroristas del 9/11.

Cada año, cientos de personas se reúnen para subir los escalones del anfiteatro y recordar a aquellos valientes que dieron su vida durante los ataques, intentando rescatar a otros.

Este año no fue la excepción. A las 8:46 a.m. hubo un momento de silencio, antes de comenzar la escala a las 9:03 a.m.

LEE: FBI PUBLICA FOTOS DEL 9/11 NUNCA ANTES VISTAS

La escala de escalones es la más larga en el país, y es equivalente a los 110 pisos del World Trade Center, nueve vueltas alrededor del anfiteatro.

Durante esta celebración se conmemora a los 343 bomberos que murieron el 11 de septiembre del 2001.

Cabe mencionar que este evento tiene un costo de $35, los cuales benefician programas que apoyan a las familias de los bomberos caídos.