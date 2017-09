Universitarios cuestionan discurso homofóbico de periodista mexicano

(NOTICIAS YA).- El presentador de noticias mexicano: Esteban Arce recibió fuertes críticas y cuestionamientos sobre su discurso homofóbico ante los estudiantes de la Universidad de San Luis Potosí. Los universitarios fueron tajantes al pedir que el recién galardonado con el Premio Nacional de Periodismo hablara de libertad de expresión y no de diversidad de género.

“No soy políticamente correcto, porque ser políticamente correcto es hablar de ideología de género , es una ideología a nivel mundial que tal vez no van con la naturaleza humana, esa es la ideología de género”, dijo el excomendiante y ahora presentador de noticias en México.

A Esteban Arce le molestan los homosexuales y eso lo ha expresado en múltiples entrevistas y editoriales que ha producido en programas de radio, entrevistas y en su anterior noticiero Matutino Express de Televisa. “Tu pasas por el periférico y ves anuncios de dos weyes apareándose… ¿Qué tiene que ver eso?”, dijo.

Mientras Arce recomendaba a los universitarios “no se dejen guiar por modas. Hay que rspetar los valores elementales, fundamentales y la naturaleza humana”, los estudiantes pidieron respeto para la comunidad LGBT ya que “todos tienen derecho”, dijo una de las estudiantes que lo increpó en público.

“Es negar la naturaleza y valores elementales. Hay dos seres distintos en este mundo, distintos y complementarios: el hombre y la mujer. Hay perro y perra, no perrín; hay toro y vaca no hay torete… Esa ideología de género no debemos creer como certeza”, dijo Arce.