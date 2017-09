VIDEO: Asesinan a niño luego de atacar brutalmente a su madre

(NOTICIAS YA).- Un niño de Kentucky fue localizado muerto dos días después de que su madre fuera golpeada, atada y arrojada en un acantilado para que muriera; ella sobrevivió al ataque y las autoridades desataron la búsqueda del menor.

La Policía de Kentucky dice que el pequeño James Spoonamore, de 5 años, observó impotente cómo su madre fue atacada brutalmente y luego él fue asesinado, aunque están esperando los resultados de su autopsia para saber cómo murió.

El Comisionado de Policía del Estado de Kentucky, Rick Sanders, informó que la madre del niño, Jessica Durham, se está recuperando en un hospital de Lexington, mientras el sospechoso de atacarla y asesinar a su hijo está bajo arresto.

Lonnie Belt, de 41 años, ha sido arrestado y acusado de agresión, secuestro y manipulación de pruebas. Sanders destacó que otros cargos están pendientes.

Las autoridades no dieron muchos detalles de lo ocurrido, pero de acuerdo con un informe policial, citado por el New York Post, Belt y Durham tuvieron una pelea por dinero y se destaca que no estaban relacionados sentimentalmente.

“Él la golpeó en la cabeza, la ató y la llevó al acantilado donde la agredió de nuevo”, detalla el informe. Mientras Belt agredió a Jessica, ella estaba acompañada por su hijo James.

A pesar del brutal ataque, ella sobrevivió y fue encontrada la mañana del sábado por dos excursionistas que alertaron a la policía. Luego de que ella fue trasladada a un hospital se desató la búsqueda del niño.

Más de 200 personas y agentes buscaron a James el sábado y el domingo, incluso perros policiales. Lamentablemente, su cuerpo fue localizado la mañana del lunes, cerca de donde habían dejado a Jessica para morir.

La noticia ha sido devastadora para la madre del niño y su familia, que incluye a algunos que tuvieron que sobrevivir al huracán Irma en Florida mientras las autoridades buscaban a James.