Votaciones anticipadas, propuesta de ley para trabajadores hispanos

(NOTICIAS YA).- El día de mañana comenzaran las votaciones anticipadas y tales boletas propone una ordenanza que según a miembros de la comunidad beneficiaria a trabajadores. Se les pagaría días de descanso por enfermedad, pero no solo para dicho empleados si no que también se usara tales días pagados para el cuidad de algún familiar o para ocasiones difíciles. Aunque varias empresas, según nos informan, no están de acuerdo, usted tiene la ultima palabra via su voto.

Mañana se llevara acabo una rueda de prensa e informativo sobre dicho caso en el Centro Comunitario Cesar Chavez a partir de las 4:30 de la tarde. Para mas informacion puede comunicarse con El centro De Igualdad y Derechos al (505) 246-1627.