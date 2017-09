Canelo y GGG se ahorran los insultos en conferencia de prensa

(NOTICIAS YA).- Los boxeadores Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin se ahorraron los insultos y se limitaron a dar declaraciones breves en lo que fue su última conferencia de prensa antes de la pelea de este sábado en Las Vegas.

De acuerdo con AS Usa, ambos pugilistas se presentaron con sus respectivos equipos esta tarde ante más de 100 periodistas en el evento mediado por el legendario Óscar De la Hoya.

Sin embargo, José “Chepo” Reynoso, manejador del peleador originario de Jalisco, sí dedicó algunas palabras al entrenador del kazajo, Abel Sánchez, quien también es de México y había señalado que su pupilo tenía “estilo mexicano” para el boxeo.

“Quiero rematar con algo dedicado a mi amigo Abel, dice él que ‘GGG‘ tiene estilo mexicano, pero yo, ‘Chepo’ Reynoso, le digo a Abel que el ‘Canelo‘ tiene estilo, corazón y es mexicano”, expresó.

Golovkin, conocido como “GGG”, habló por escasos segundos e indicó que la del sábado será una gran pelea porque conoce como trabaja el equipo del “Canelo”. El mexicano tampoco habló mucho, pero se mantuvo respetuoso hacia su rival.

“Muchas gracias por todo el apoyo que me brindan; no me gusta hablar mucho. Solo quiero decirles que estoy listo, preparado para este combate. Sé que va a ser una pelea muy dura, pero estoy listo… disfrútenla como yo lo voy a hacer. Nos vemos el 16 de septiembre”, finalizó.