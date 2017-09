Esta es la temporada del año donde nacen la mayoría de los bebés

(TODO BEBÉ).-Desciende el calor y con él también el número de alumbramientos, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Pues según las cifras en Estados Unidos se registran más nacimientos entre julio y agosto, es decir en pleno verano, publicó el sitio web vive USA.

De los 3.9 millones de nacimientos en el país, el mes de agosto es el que más registra con 353 mil, mientras que julio se acerca con 349 mil nacimientos; y es septiembre cuando empieza el descenso.

Pero esto no es casualidad, pues según los especialistas hay razones científicas para esta tendencia:

“La gente tiene menos relaciones sexuales durante los meses de calor, lo que explica que el mes con menos nacimientos sea febrero, seguido de abril”, de acuerdo con Mary Jane Minkin de la escuela de medicina de Yale.

Además el esperma tiende a ser más saludable en los meses de invierno, según un estudio publicado en the American Journal of Obstetrics and Gynecology.

También existe una teoría de la evolución humana que hace referencia a que la concepción en otoño e invierno haría que los bebés nacieran en tiempos de comida más abundante para sobrevivir.

¿En qué mes nació tu hijo?