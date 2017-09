Cierran calles para el evento ‘Life is Beautiful’ en Las Vegas

(NOTICIAS YA).- El festival conocido como “Life is Beautiful” se acerca a sus presentaciones estipuladas en la ‘ciudad del pecado’, sin embargo la reacción de los residentes no es muy favorable debido a que varias calles se van cerrando a medida que se acerca la primera fecha programada para este evento.

El festival cubre un total de 18 cuadras, entre Mesquite Avenue y Bridger Avenue hasta Sixth Street y Maryland Boulevard y representantes del transporte confirman que existirán por lo menos 20 cierres los días del evento.

Estos cierres afectan a locales y retrasan los tiempos estimados, además de que generan mayor de tráfico y las calles cerradas debido a construcción. Por este motivo, los organizadores de Life is Beautiful dijeron que van a estar disponibles unidades tipo “shuttle” que transitan cada 30 minutos por el área del Downtown, según la Ciudad de Las Vegas.

El 20 y 21 de septiembre pasarán de 7 a.m. hasta las 9 p.m. y el 22, 23 y 24 de septiembre pasarán de 7 a.m. hasta las 2 a.m. del siguiente día. Las estaciones van a estar programadas en las siguientes direcciones, Stewart y 9th Street, Mesquite y 8th Street, Carson y 11th Street, Bridger y 8th Street, Mesquite y Las Vegas Boulevard y en El Cortez entre Jackie Gaughan Way y 6th Street , esta última parada estará inactiva en días del show desde las 12:30 p.m. hasta la 1:30 p.m. para permitir a los que atienden al festival que puedan transitar.

El festival se realizará desde el 22 de septiembre hasta el 24 de septiembre.