VIDEO: Barbuda queda desierta tras el paso de Irma

(NOTICIAS YA).-En un hecho único en los últimos 300 años, la isla de Barbuda, la cual fue ferozmente azotada por el huracán Irma, se ha quedado completamente desierta y no hay una sola persona viva en ella.

La devastación que dejó Irma en la isla de Barbuda es casi total. Se estima que el 95% de las edificaciones quedaron completamente destruidas convirtiendo a la isla inhabitable. Es por ello que la población de aproximadamente 1800 personas ha sido evacuada dejando el lugar completamente desierto en un escenario que se ve casi apocalíptico.

“El daño es completo, una población que ha habitado por 300 años ha sido extinguida”, dijo el primer ministro de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders.

El primer ministro, que ha servido como mandatario de la isla desde 2015, asegura que Irma ha sido la tormenta más destructiva, feroz y cruel que ha azotado a Antigua y Barbuda en la historia. “La isla y su población no tenían oportunidad de soportarla”, declaró.

Los habitantes de Barbuda que fueron evacuados, fueron enviados a Antigua, que aunque también recibió el impacto de Irma, no se compara con la destrucción que la tormenta dejó en Barbuda. La población se encuentra en estado seguro pero no ideal, viviendo en refugios que han sido adaptados para ellos. Aunque Antigua se preparó para Irma con agua y alimentos traídos desde los Estados Unidos, Sanders exhorta a otras naciones a no perder de vista a Barbuda y ayudarla en lo que sea posible.