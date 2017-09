Extorsionadores aprovechan desastres naturales para cometer fraudes

(NOTICIAS YA).- Ante los desastres registrados por los huracanes Irma y Harvey así como el hackeo contra Equifax, se han detectado y denunciado diversos fraudes por internet de extorsionadores cibernéticos que han aprovechado la buena voluntad de donar o de necesidades de soluciones financieras.

Ante las contingencias, lo que se detectó fue irregularidades en 3 aspectos:

En caridad o en donaciones. Se registraron diversos movimientos en internet que hizo sospechar de la autenticidad de las campañas de donación en Estados Unidos pues el 7 de septiembre el Centro de Seguridad en Internet ya contaba con el registro de 743 dominios de páginas web con palabras clave como: Irma, Ayuda, Help, Relief, Víctimas, Victims, Recover, Claims o Lawsuits que hacen sospechar a los expertos sobre intentos de fraude. Incluso se registraron múltiples campañas de donación en plataformas de fondeo colectivo o “crowdfunding” como GoFundMe.

Lo que se puede hacer para prevenir es visitar portales oficiales de las fundaciones internacionales o vistas en medios serios para hacer los donativos o envío de ayuda. Verificar los sitios para donar en la Better Business Bureau. Y que las cuentas en las que se destinan los fondos sean a nombre de instituciones y no a cuentas personales.

Impostores que se hacen pasar como funcionarios u oficiales también han aprovechado las crisis para robar datos personales o robar hogares como ya ocurrió contra una mujer de 95 años en Florida que fue atracada con 13 mil dólares en joyería. La presencia puede ser física o telefónica por lo que se recomienda no dar información privada ni de cuentas bancarias y en caso de tener dudas o sospechas, pedir el nombre del agente que lo atiende y el número para contactarlos.

Campañas falsas de correos electrónicos también incrementó por lo que se recomienda no brindar información personal y no entrar a ninguno de los enlaces pues las instituciones bancarias serias solo notifican por correo, no piden ingresar a ningún sitio ni compromete la información de los clientes.