Brote de salmonela por papaya mexicana enferma a cientos en EE.UU.

(NOTICIAS YA).-(CNN) Unas 235 personas en 26 entidades de Estados Unidos se han enfermado por brotes de salmonela ligados a papayas maradol importadas de México, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el jueves.

Setenta y ocho personas han sido hospitalizadas y dos más -una de Nueva York y otra de California– murieron.

La mayoría de los casos de salmonela han sido documentados en California, Nueva York, Nueva Jersey, Virginia y Texas.

Otros estados afectados son Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Iowa, Illinois, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Carolina del Sur, Tennessee y Wisconsin.

Los CDC subrayaron que 69% de los enfermos eran hispanos.

Como medida de precaución, los CDC piden que “los consumidores no coman, los restaurantes no sirvan y las tiendas no vendan papayas maradol de las granjas Carica de Campeche, Rancho El Ganadero, El Zapotanito o Productores y Exportadores de Carica Papaya de Tecomán y Costa Alegre”.

Cuatro brotes de salmonela independientes, cada uno relacionado con papayas provenientes de las cuatro granjas, han sido identificados. Funcionarios de salud siguen investigando.

La mayoría de la gente infectada con salmonela padece diarrea, fiebre y malestar abdominal, dentro de las primeras 12 a 72 horas de la infección. La mayoría se recupera sin tratamiento, aunque la enfermedad usualmente dura entre cuatro y siete días.