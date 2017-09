Al Rescate: Trump niega acuerdo con DACA

(NOTICIAS YA).- Aún el tema de DACA continúa en el ojo del huracán pues hasta el momento no se sabe con exactitud si realmente algún otro programa lo remplazará.

Personas como Sister Ann dicen no creer nada de lo que digan hasta que finalmente se vea que el presidente Donald Trump firme le ley.

El presidente utilizó su Twitter para expresarse sobre los supuestos acuerdos.

En los pasados días el presidente Trump publicó un mensaje de Twitter en el cual desmentía que haya un acuerdo efectivo para la ayuda de los soñadores.

Por su parte, el presidente declaró que no dará amnistía, tampoco dará camino a la ciudadanía de los soñadores y que solo estarán aquí en Estados Unidos. Además añadió que si no hay muro no habrá nada.