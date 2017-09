Opciones para celebrar el día nacional del “Cheeseburger”

(NOTICIAS YA).- ¿Eres de esos que aman comer hamburguesas de todo tipo? pues deberías comenzar la semana muy feliz ya que el 18 de septiembre es proclamado como el día nacional del “Chesseburger” y aquí te diremos varios lugares que podrás disfrutar de ofertas y hasta comer gratis tu alimento favorito.

Para comenzar, Shake Shack estará participando de la celebración en varias ciudades, pero tienes que descargar la aplicación Door Dash y hacer un pedido mínimo de $12 o más para obtener la entrega gratuita y una hamburguesa Shake Shack gratis.

Pero debes darte prisa porque esta oferta solo está disponible de 11 a.m. a 2 p.m. en las ciudades de Atlanta, Austin, Boston, Bridgewater, N.J., Brooklyn, Chicago, Dallas, Washington D.C., Houston, Los Angeles, Las Vegas, Long Island, Manhattan, Phoenix, Paramus, N.J., Queens y Scottsdale, Arizona.

Además debes añadir en tu pedido el código promocional SHACK al momento de pagar.

Si pides una hamburguesa no olvides añadirle queso porque si no, no estarás celebrando el día correctamente.