Duke Energy admite problemas y se disculpa con sus clientes

(NOTICIAS YA).- La pasada semana las compañías de servicio eléctrico en el estado de Florida prometieron en repetidas ocasiones que la mayoría de sus clientes tendrían su servicio de electricidad no a más tardar del la media noche del pasado domingo, promesa que no pudo cumplirse en su totalidad.

Hasta la tarde del lunes, más de 75 mil clientes ubicados en Florida Central aún no tenían electricidad. Clientes denuncian que han pasado más de ocho días sin electricidad, que han esperado que representantes de Duke Energy lleguen a sus comunidades a verificar los problemas pero lamentablemente no han visto ningún signo de esperanza o trabajadores verificando los posibles errores.

Jeff Brooks, portavoz de Duke Energy, se disculpó públicamente por fallar a la promesa que hicieron la pasada semana y que aún mantiene a miles de sus clientes sin servicio de energía en sus hogares obligándolos a permanecer refugiados en hoteles, hogares de familiares o amigos, o simplemente viviendo a oscuras en las residencias.

“Sabemos que los clientes están incómodos y frustrados”, dijo Brooks.

Además añadió “Nos disculpamos que esto está tomando un poco más de lo que cualquiera de nosotros quisiera.”

Brooks mencionó que Duke Energy tiene 4,000 trabajadores en los condados Orange y Seminole, además continúan trayendo más empleados con el fin de restablecer los servicios. Brooks dijo que era un error que algunos clientes recibieran mensajes de voz o que les dijeran cuando llamaban que su poder estaba restablecido cuando realmente no era cierto.

“Hemos tenido algunas imprecisiones en cómo se hicieron las estimaciones en los informes, hemos trabajado para solucionarlo, pero cuando llegamos a eso menos del 1 por ciento el sistema identificará el reporte como totalmente restaurado”, dijo Brooks.

Estos son los nuevos plazos prometidos de Duke Energy para los clientes que continúan afectados por la falta de energía en sus hogares.