Alertan de posibles fraudes al cambiar a nueva compañía de electricidad

(NOTICIAS YA).- Ha surgido una nueva y posible modalidad de fraude que podría estar tocando a su puerta. Le informan de ahorros en su servicio de electricidad y en segundos usted ya es cliente de una nueva compañía de luz, sin tener que firmar nada.

Defraudada se siente la familia Esparza ya que recientemente recibieron la visita de un supuesto empleado de una compañía de luz con sede en la ciudad de Houston, Texas. La visita que cambió la tranquilidad de este hogar Esparza, comenta Carmen: “me dijeron queremos checarle su medidor y nos dice que nos va ayudar con un programa que es para la gente grande para que paguemos menos luz que estábamos pagando mucha luz”.

El supuesto empleado se presentó solamente como Alex de 33 años, se presentó para ofrecerles un plan económico del servicio, la persona al teléfono logra obtener información personal y realiza el cambio de compaña sin solicitar su autorización.

Una de las hijas del matrimonio habla en ese momento con el vendedor y le advierte no realizar ningún cambio ya que sus papás son personas adultas y por error habían dado importante información.

“Cuando ya se fue el muchacho le dije no nos cambiaste dijo no porque no te firmamos nada no los voy a cambiar dijo hasta que hable con su hija pues ahora resulta que me mandan un mensaje que tengo un contrato con ellos por 3 años y que vaya a Lowes por unos focos pero yo no voy a ir”, explica Carmen Esparza.