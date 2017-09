El cinturón de fuego del Pacífico y los recientes sismos en el mundo

(NOTICIAS YA).-México ha sido azotado por dos fuertes sismos que ocurrieron en menos de dos semanas. Del otro lado del mundo, Japón y Nueva Zelanda también sufrieron temblores. Estos movimientos tectónicos, aunque no se pueden predecir sí se pueden explicar.

Los sismos ocurridos en estos tres países tienen algo en común: todos ocurrieron en lugares afectados por el cinturón de fuego del Pacífico, una enorme falla de placas de la tierra que genera zonas altamente sísimicas.

En los países que se sitúan cerca del cinturón de fuego, es común tener sismos poderosos y recurrentes. Asimismo, no es raro que genere una especie de efecto dominó, en el que los temblores se presenten en otras partes de la misma falla con tan solo unos días de diferencia.

Es en este cinturón donde se encuentran México, Nueva Zelanda y Japón, así como otros países conocidos por sus temblores, como Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Rusia, Filipinas, Costa Rica y la costa oeste de los Estados Unidos, incluyendo Alaska.

Todas estas zonas son también regiones volcánicas y concentran el 80% de los sismos en el planeta.

No obstante, esto no quiere decir que las demás zonas ubicadas cerca de estos países o de las fallas tectónicas del cinturón de fuego del Pacífico deban esperar un sismo dentro de poco, eso es imposible de saber ya que los sismos no se pueden predecir. Asimismo, que el terremoto del 19 de septiembre en México haya coincidido con el aniversario del gran terremoto de 1985 es también una coincidencia.