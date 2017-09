Escorpio: Tus objetivos románticos y laborales están claros en octubre

(NOTICIAS YA).-En este mes tus objetivos están claros; sabes qué tienes que hacer y tienes el poder para hacerlo. Crea tu paraíso personal, el Cosmos te respalda.

También hay claridad en la vida amorosa, pues Venus ya está en movimiento directo. Hasta el día 8 Venus entra en tu casa once, la de las amistades. Te atrae más relacionarte con personas iguales a ti.

Las oportunidades románticas se presentan online o cuando estás participando en una actividad de grupo o de organización. El romance se lleva mediante las redes sociales.

Venus pasa el resto del mes en Virgo; este no es su signo favorito, ya que allí no puede dar lo mejor de sí.

El problema es que tanto tú como las personas a las que atraes son demasiado analíticas, perfeccionistas. El romance va de sentimientos; el análisis tiende a apagar el sentimiento (actúan distintas facultades).

Además, el deseo de perfección que inspira Venus cuando está en Virgo, lleva a la persona a ser muy crítica, ya sea de pensamiento o de palabra. Haz todo lo posible por evitar estas trampas.

Si crees que debes hacer una crítica, procura que sea constructiva y si el ser amado no está de humor para eso, no la hagas. No permitas que el enfoque mental se meta en los momentos románticos; el análisis debe dejarse de lado.

Entre el 24 y el 27 tienes un feliz encuentro romántico. También del 15 al 18 podría presentarse una feliz oportunidad de trabajo. Además del 5 al 7 deberás tener más paciencia con tus jefes, padres o figuras parentales quienes deberán protegerse de situaciones que entrañen daño o peligro el 11 y el 12.

Contacto Astrologo José

Teléfono: 1800-304-3990

Facebook: astrologojose

Página web: http://www.astrologojose.com