La juguetería Toys “R” Us se declara en bancarrota

(NOTICIAS YA).- La juguetería Toys “R” Us, presento se declaró bancarrota, el lunes por la noche.

Pero los chiquitines pueden estar tranquilos, ya que la compañía no va cerrar sus tiendas y han recurrido a la protección del capítulo 11, en el Tribunal de Bancarrota.

Toys “R” Us, expresó que los procedimientos legales ayudaran a reorganizar la compañía y reestructurar su deuda de aproximadamente 5 millones de dólares.

La compañía mantendrá más de sus 1,600 tiendas abiertas y continuara trabajando con proveedores como Mattel Inc., Hasbro Inc., y muy estrechamente con MGA Entertainment Inc.

LEE: TOYS “R” US SE BURLA DEL MURO ENTRE MÉXICO Y EEUU

El fundador y director ejecutivo de MGA, expresó la importancia de mantener la juguetería abierta.

“Es el único lugar, donde los niños pueden ir a comprar juguetes solamente. No hay negocio de jugueterías sin Toys “R” Us.”

Por su parte, la compañía dijo que no planea cerrar tiendas y que continuara sus operaciones normales al igual que en sus tiendas Babies “R” Us, y sus sitios web.

Mediante la protección del capítulo 11, la tienda puede continuar operando, intentarlo una vez más y surgir con un plan para pagar por lo menos parte de la deuda.

La compañía declaró bancarrota en este momento, ya que 40 por ciento de sus proveedores dejaron de enviarle mercancía, a menos que recibieran pagos en efectivo en la entrega.

Toys “R” Us, necesita acumular inventario para la temporada de fiestas navideñas, lo cual cuenta como el 40 por ciento de sus ingresos anuales.

Cabe mencionar que varios de sus proveedores principales como Mattel y Wicked Cool Toys, han mostrado su apoyo hacia la juguetería.