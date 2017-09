Amplían el plazo para solicitar asistencia por desempleo en Texas

(NOTICIAS YA).- En las 39 ciudades declaradas como zonas de desastre por el huracán Harvey se amplió el plazo para solicitar la asistencia por desempleo en Texas. Ahora el plazo se extendió hasta el 31 de octubre para que se haga la solicitud de Asistencia para Desempleo por Desastre ante la TWC.

Aransas, Condado de Austin, Bastrop, Bee, Brazoria, Calhoun, Chambers, Colorado, DeWitt, Fayette, Fort Bend, Galveston, Goliad, Gonzales, Hardin, Harris, Jackson, Jasper, Jefferson, Matagorda, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, Sabine, San Jacinto, San Patricio, Tyler, Victoria, Waller, Walker y Wharton

Las solicitudes pueden ser tomadas en línea a través de Servicios de Beneficios de Desempleo o llamando a un Tele-Centro de TWC durante las horas extendidas de lunes a viernes entre las 7:30 am y las 6:30 pm. y los sábados y domingos, de 8 a.m. a 5 p.m. al 800-939-6631. Las personas deben especificar que sus aplicaciones están relacionadas con el daño causado por el huracán Harvey.

Los que no aplican son: quienes trabajaban por cuenta propia o estaba programado para comenzar a trabajar o trabajar por cuenta propia en el área de desastre y ya no puede trabajar o prestar servicios debido a daños físicos o destrucción al lugar de trabajo como resultado directo del desastre. Se debe establecer que el trabajo o el trabajo por cuenta propia que ya no pueden desempeñar fue su principal fuente de ingresos No puede realizar trabajo o trabajo por cuenta propia debido a una lesión como resultado directo del desastre. Se convirtió en el sostén de la familia o apoyo principal de un hogar debido a la muerte del jefe de familia.

Para recibir beneficios de DUA, toda la documentación requerida debe ser presentada dentro de 21 días a partir del día en que se presenta la solicitud de DUA. La documentación requerida incluye el número de Seguro Social, una copia del formulario de impuestos federales más reciente o talones de cheques, y documentación para apoyar que usted trabajaba o trabajaba por cuenta propia cuando ocurrió el desastre.

Los solicitantes deben enviar por correo o fax toda la documentación requerida dentro de 21 días a partir de la fecha de la solicitud de DUA. Envíe la documentación enviada por correo a: Texas Workforce Commission, UI Operations & Customer Support, a la atención de DUA, 101 E. 15th St., N. Lamar, Austin, TX, 78778-0001 o envíela por fax al 512-936-3250.