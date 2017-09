Detienen a 25 narcotraficantes durante fuerte operativo en San Diego

(NOTICIAS YA).- Autoridades capturaron a 25 presuntos narcotraficantes este jueves en una redada al norte del condado de San Diego.

Como parte de una iniciativa nombrada “Operation Double Down”, agentes cumplimentaron ordenes de búsqueda y arresto desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde en las áreas de Bonsall, Encinitas, Fallbrook, Oceanside, Rainbow, Vista y Lake Elsinore.

El operativo de nueve meses incluyó más de 50 operaciones encubiertas durante las cuales oficiales vestidos de civil compraron cocaína, heroína, fentanil y metanfetamina de narcomenudistas, informó la oficina del Alguacil.

Durante el operativo, alguaciles recobraron armas y artículos robados relacionados a almenos 13 robos domiciliarios en Fallbrook, informaron autoridades.

La propiedad recuperada incluía juguetes, zapatos, herramienta, ropa, muebles, electrónicos, una camioneta pick up, una carga de articulos de casa y 15 mil dólares en bandejas de madera talladas a mano.

Entre los detenidos esta mañana y tarde están Crittenton Zayak, 33, of Rainbow; Adrian Verdugo, 41, and Bethany Villarreal, 47, both of Bonsall; and Fallbrook residents Nathan Belleville, 33, Enrique Cazares, 44, Michael Evans, 45, Sandra Gilbo, 47, Michael Ochoa, 34, Shawn Orr, 45, Eileen Zaragosa Quintana, 49, Trevor Rogers, 38, Heath Rothenay, 25, Joseph Sims, 37, y Michael Tetu, 30.

Los nombres de los otros 11 detenidos fueron retenidos para evitar la posibilidad de entorpecer la investigación en curso.

Los sospechosos enfrentarán cargos federales y estatales de robo, venta de droga, resistirse al arresto, violar su libertad condicional, posesión de propiedad privada, posesión de drogas ilegales y conspiración para distrbuir una sustancia controlada.

Algunos de los detenidos ya contaban con órdenes de arresto por crimenes o delitos menores.

Los acusados enfrentarán diferentes sentencias, dependiendo de su historial criminal, pero oscilarán entre la libertad condicional y los 25 años en prisión.