VIDEO: Encuentran a mujer muerta en baño de gimnasio tras dos días ahí

(NOTICIAS YA).-Una mujer de 78 años fue encontrada sin vida en el baño de un gimnasio tras dos días de haber asistido a hacer ejercicio.

Patricia Austin, de Chicago, asistió a un gimnasio con servicio de 24 horas el pasado 12 de julio, de acuerdo a los registros del uso de su membresía. Fue encontrada sin signos vitales el 14 de julio, en una cabina de los sanitarios del lugar. Se sospecha que llevaba dos días en esa condición.

LEE: Encuentran muerto a un hombre en el baño de Walmart en Methuen

Cámaras de seguridad detectaron el momento en que la mujer entró a las instalaciones del club deportivo de Chicago, Lifetime Fitness, pero nunca salió. Asimismo, su coche permaneció todo el tiempo estacionado en las inmediaciones.

No obstante, el gimnasio se respalda diciendo que el baño no fue revisado antes porque “pensaban que no funcionaba“. Lo cierto es que una mujer de limpieza comenzó a sospechar que algo malo pasaba cuando los pies de Patricia no se movieron en horas y sobresalían del cubículo del sanitario.

El pasado miércoles, el abogado de la familia de Patricia, Mark Novak, declaró que aún no se resuelve el caso y que los resultados de la autopsia no han sido entregados. Siguen muchas preguntas sin resolver, y la familia desea conocer el momento y las condiciones exactas de la tragedia.

LEE: VIDEO: Joven hispana da a luz y tira al bebé a la basura en restaurante

Novak asegura que le parece sospechoso no notar una persona muerta por dos días.

Asimismo, todos los afectados aseguran que, de haber mejor funcionamiento del lugar, es posible que notaran la situación de Patricia e incluso haberla salvado.