El Erazno y las Noticias: Haz esto si llega un temblor o desastre

(NOTICIAS YA).- No se asusten, pero la tierra y el viento se han movido y más vale prevenir. Haz un plan con tus hijos para actuar ante un desastre natural. Preparen documentos importantes en una bolsa colorida y un kit médico que todos sepan dónde está. Ten listos alimentos que no se echen a perder y que sean suficientes para vivir varios días. Y aunque te asustes, no corras.

Para escucharlo en tu localidad, sintoniza:

McAllen, TX

La Nueva 99.5

4:00PM – 8:00PM

San Diego, CA

La Invasora 99.7

2:00 PM – 7:00 PM

Denver, CO

La Tricolor 96.5

3:00 -8:00 PM

Aspen, CO

La Tricolor 107.1

3:00 – 8:00 PM

Albuquerque, NM

Radio José 105.9

3:00 – 8:00 PM

El Paso, TX

La Tricolor 94.7

3:00 – 8:00 PM

Odessa, TX

Que Buena 106.7

4:00-9:00 PM

Tampa, FL

La Zeta 105.3

5:00 – 9:00 PM

Las Vegas, NV

La Tricolor 05.1

2:00 – 5:00 PM

Reno, NV

La Tricolor 102.1

2:00 – 7:00 PM

Monterrey, Salinas, CA

La Tricolor 99.5

2:00 – 7:00 PM

Yuma – El Centro, CA

La Tricolor 99.3

2:00 – 7:00 PM

Santa Bárbara, CA

La Buena FM 105.1

2:00 – 7:00 PM

Palm Spring, CA

La Tricolor 103.5

2:00 – 7:00 PM