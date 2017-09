Estudiante armado en la escuela preparatoria Sierra Vista en Las Vegas

(NOTICIAS YA).- Un estudiante de la preparatoria Sierra Vista está detenido luego de llevar un arma a la escuela el jueves por la mañana en Las Vegas.

Entre las 8:30 a.m. y las 9 a.m. el estudiante fue llamado a la oficina administrativa de la escuela en referencia a otro incidente no revelado.

El estudiante hizo el intento de escapar del establecimiento y en el transcurso de este, se le cayó un arma cargada, según reportaron las autoridades.

La policía detuvo al estudiante luego de esta acción. Nadie salió herido en la escuela ubicada cerca de Robindale Road y Cimarron Road.

El Distrito Escolar del Condado Clark le recuerda a los padres de familia en un comunicado que “esto es un esfuerzo de equipo entre el cumplimiento de ley y los padres… Necesitan estar al pendiente de lo que sus hijos cargan y llevan a las escuelas”.