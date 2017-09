Bebé nace durante el huracán María en Puerto Rico

(NOTICIAS YA).- Una madre boricua no olvidará jamás el día que el huracán María golpeó fuertemente a la Isla de Puerto Rico no solo por los daños si no porque le dio la bienvenida a su bebé.

Aida L. Báez presenció un momento emotivo en medio del huracán Irma cuando se encontraba en un refugio de San Sebastián en Puerto Rico. Mientras decenas de personas esperaban la llegada del huracán el martes 19 de septiembre las 11 p.m. una mujer embarazada comenzó a sentir dolores de parto.

Tanto la mujer como otras personas que estaban cerca pensaron que los dolores eran ocasionados por los nervios ante el inminente paso del huracán categoría 4 por la Isla, hasta que finalmente esta rompió fuente y ya no quedaban dudas que tendrían que prepararse para la llegada del bebé.

El personal del refugio ubicado en la Escuela Aurora Méndez comenzó a pedir ayuda y se comunicaron con las autoridades municipales y el Departamento de Manejo de Emergencias para notificar que el bebé estaba por nacer.

Báez contó la historia pero no sabe el nombre del bebé ni de la nueva madre.

Poco después las contracciones comenzaron a invadir a la mujer que esperaba convertirse en madre y una camioneta llegó al lugar para luego trasladarla a un CDT ubicado en el pueblo de San Sebastián donde dio a luz al recién nacido justo en medio del huracán María.

Javier Jiménez Pérez, alcalde de San Sebastián, confirmó que el varón es el primero en nacer en el hospital de su municipio en los pasados 45 años. Según el primer ejecutivo del municipio, el centro Oeste de la Isla no cuenta con sala de partos por lo que las embarazadas la mayor parte del tiempo son trasladadas al hospital de Moca para que estas den a luz a sus hijos.