Embarazadas deberán recibir la vacuna contra la gripe en el cuidado prenatal

(TODO BEBÉ).-Durante el embarazo, los síntomas de la gripe pueden ser tan graves que en ocasiones terminan enviando a las mujeres al hospital y amenazando el parto, informó el sitio web NPR.

Por esto, especialistas han confirmado que es particularmente importante que las embarazadas reciban la vacuna contra la gripe.

A pesar de que existe un gran debate entre la asociación entre la vacuna y el aborto en algunas mujeres, entre otros problemas graves, se siguen estudiando los efectos de esas vacunas sean estudiados en mujeres embarazadas.

“Sabíamos que esto sería polémico cuando se publicara, una señal de seguridad inesperada, no es lo que estábamos buscando”, dice uno de los coautores del estudio, el epidemiólogo Dr. Edward Belongia.

El especialista de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y director de epidemiología en una clínica de Wisconsin, recomienda la vacuna:

“Creo que el mejor acercamiento con el público es ser muy claro y transparente acerca de lo que sabemos, aquí están las limitaciones, aquí es por qué seguimos recomendando la vacuna contra la gripe durante el embarazo”. ”

La investigación siguió a un estudio previo, que confirma que no hay vínculo entre el aborto involuntario y la vacuna contra la gripe.

Ese estudio examinó a las mujeres que estaban embarazadas en 2005, 2006 y 2007 – antes de la pandemia de gripe H1N1 de 2009, lo que llevó a una nueva vacuna.

“El CDC estaba muy interesado en asegurarse de que todavía estábamos viendo el mismo perfil de seguridad para esta nueva vacuna, y así nos pidió que hicieramos otro estudio”, explica el autor James Donahue, un epidemiólogo de la Clínica Marshfield.

Además el tema del aborto espontáneo asociado con la vacuna es un tema complicado. Como se sabe, el aborto espontáneo es común durante el primer trimestre y la tasa exacta es difícil de precisar, pues algunas mujeres nunca supieron que estaban embarazadas porque es posible abortar muy temprano.

Incluso el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos está de acuerdo y recomienda la vacuna y después de que el nuevo estudio fue publicado, la organización lanzó una declaración recordando a las mujeres y los médicos que la vacuna contra la gripe es un “elemento esencial de la atención prenatal”, señalando que cuando se administra durante el embarazo, protege tanto a las mujeres como a los recién nacidos.

Esa protección es particularmente importante para los recién nacidos, ya que la vacuna contra la gripe no está aprobada para bebés menores de seis meses.

Las mujeres embarazadas que están preocupadas o confundidas acerca de la vacunación pueden obtener información en el sitio web de The American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), y deben hablar con su médico de confianza, dice el Dr. Christopher Zahn, vicepresidente del ACOG.