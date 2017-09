Turistas sufren el impacto del huracán María en Puerto Rico

(NOTICIAS YA).- Tal como era de esperarse cientos de turistas que visitaban la Isla de Puerto Rico han sido parte de las víctimas del huracán María cuando sus vacaciones fueron interrumpidas con el fenómeno atmosférico.

LEE: Centros para ofrecer ayudas para Puerto Rico y México en Florida

Según publicó Primerahora.com, Josey Dangler y Brooke Glasson, una pareja de floridana residente en el área de Sarasota, viajó a Puerto Rico para disfrutar de unas vacaciones en el caribe y sobre todo con energía eléctrica ya que antes de salir de Florida habían experimentado el azote del huracán Irma por el área donde residen.

Glasson le dijo al reportero de GFR Media, “Queríamos celebrar mi cumpleaños en un sitio bonito y que, sobre todo, tuviese electricidad”.

La pareja se iba a quedar en Aquarius Vacation Club en el municipio de Dorado, pero desafortunadamente antes de la llegada del huracán la administración desalojó a todos sus huéspedes y estos quedaron sin un lugar donde quedarse, pero afortunadamente unos amigos que residen en el área de Carolina les brindaron un espacio para quedarse.

LEE: Puerto Rico está “totalmente arrasado”, dice Trump en la ONU

Pero no solo la experiencia de un huracán categoría 4 les cambió la vida si no que las largas horas para conseguir vuelos de regreso a sus hogares también les consumió parte de su tiempo libre. Glasson dijo que todos los días intentaban comunicarse con la aerolínea con la intención de conseguir una ventana para regresar a Florida y no fue hasta el fin de semana que lograron conseguir una confirmación para viajar de Puerto Rico a Florida el lunes, 25 de septiembre.