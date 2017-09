Trabajadores se manifiestan, exigen su pago en Ingleside

(NOTICIAS YA).- Un grupo de alrededor de 20 personas se dieron cita en la ciudad de Ingleside para exigir el pago de sus días trabajados pues según testimonio de ellos no han recibido su pago desde la fecha acordada con su contratista.

“Ya llevo más de quince días trabajando para esa compañía la cual hasta el sol de hoy no me ha pagado lo que me debe”, comentó Andrés Chacón, trabajador afectado.