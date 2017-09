VIDEO: Antiguo indigente aprende a tejer para hacerle ropa a gente pobre

(NOTICIAS YA).-Un hombre en Montreal que solía vivir en las calles y cuya situación ha mejorado con los años y el esfuerzo, fundó un club donde él y otras personas tejen prendas para ofrecerlas a personas en situación de calle.

Gilles Chiasson es un hombre de 61 años, retirado desde 2001 y desde entonces pasa la mayor parte de su tiempo libre haciendo trabajo de voluntario en el barrio de Notre-Dame-de-Grâce, en Montreal, Canadá.

Cuando tenía 20 años comenzó a tener problemas y sentirse generalmente desconectado de todo, de su vida, de su familia, de su trabajo, y una cadena de malas decisiones y falta de ganas lo llevó a pasar mucho tiempo durmiendo en las calles, o pasando de casa en casa sin tener un hogar. No fue sino hasta los 32 años que encontró un trabajo como obrero, que empezó a cambiar su vida.

“La gente no se vuelve indigente por no poder pagar sus cuentas, sino por no sentir una conexión con su familia, su ciudad, su trabajo“, asegura Gilles.