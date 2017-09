VIDEO: La cruel realidad de Morelos, uno de los más afectados por sismo

(NOTICIAS YA).- El foco de atención de la gente luego del sismo del pasado 19 de septiembre, parece estar centrado en la Ciudad de México, a pesar de la destrucción causada por el sismo en otros estados, como el de Morelos y las que aún no se recuperan del sismo anterior en Oaxaca y Chiapas, en donde algunas de sus ciudades quedaron totalmente destruidas.

En una entrevista exclusiva con la maestra Gabriela Ramirez nos comentó la difícil situación que se vive en algunas zonas del estado de Morelos.

“Hay muchos municipios como Jantetelco en el que yo estuve… ayudando, el pueblo está no deshecho pero falta muy poquito para que ya toda la ciudad desaparezca”.

Techos venidos abajo, casas demolidas, y hogares inseguros, son algunos de los estragos causados por el sismo al pasar por tierra mexicana. Ramirez dijo que la gente no quiere abandonar sus casas por miedo a que les roben lo poco que les queda, por temor a no estar cómodos en otros sitios a los que serían trasladados, o simplemente por no tener que comer, mientras que otros solo están pidiendo lonas, cobijas y víveres para fabricar una “casa” en la intemperie, para resguardarse del frío y las condiciones climáticas.

Ramirez, como mucha gente de Morelos, se sienten decepcionados al saber que el gobierno no los está ayudando y aseguró que “toda la ayuda es del pueblo para el pueblo 100%”. Ramirez añadió que gracias a los videos difundidos en las redes sociales, se pudo observar los obstáculos que padece la gente al momento de ayudar y repartir provisiones a los más necesitados y dijo algunos testimonios de personas que hicieron lo posible por ayudar pero esta ayuda nunca llegó.

“Hay cientos y cientos de gente que venía al estado de Morelos y decía… aquí tengo mi camión, me acaban de decir que aquí lo deje, ya no me dejan pasar… mira acá tengo mi carro con provisiones, no me dejan pasar, me tienen detenida, quieren que me vaya a cierto lugar… ”

Ramirez añadió que la gente de Morelos optó por no acudir a acopios puestos por el gobierno y que la gente se ha organizado para armar acopios propios y de esa manera asegurarse de que la ayuda llegue a las áreas más afectadas.

Una de las cuentas que recibe donativos de ciudadanos para ciudadanos está a nombre de Ma. Guadalupe Yañez Ocampo a la cuenta 0834422016. Le daremos seguimiento a la historia mostrando de la manera en que gastan sus donativos para la ayuda tan necesitada.