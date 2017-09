Abren convocatoria para lotería de visas de residencia permanente

(NOTICIAS YA).-El registro para el programa de Visas de Diversidad 2019 inicia dentro de poco, en octubre 3. Las personas podrán aplicar para este sorteo de visas permanentes hasta el medio día del 7 de noviembre de este año. Sin embargo, hay cosas que debes saber.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos advierte a todas aquellas personas que cumplan con los requisitos y que piensen aplicar para este sorteo, que lo hagan en cuanto puedan y no se esperen a las últimas horas, pues no aseguran que debido al tráfico de usuarios el sitio de internet no presente fallas, retrasando sus solicitudes, causando errores o dejando por completo fuera a personas de la contienda.

Los países que este año califican para este sorteo son todos MENOS, ES DECIR, EXCLUYENDO A: Bangladesh, Brasil, Canadá, China (nacidos en el continente), Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Perú, Filipinas, Corea del Sur, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte) y sus territorios dependientes, y Vietnam. Gente que haya nacido en Hong Kong , Macau , y Taiwan también son candidatas.

Los ganadores obtendrán una visa de residencia permanente, o Green Card, enviada a sus correos por correspondencia entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019.

Cada año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos realiza un sorteo y entrega 55 mil visas permanentes; 50 mil a través del programa de visas de diversidad (DV) y 5 mil a través de la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica, que incluye a Cuba, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y varios de los países de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética.

Aquí te presentamos algunos detalles que debes conocer para evitar caer en confusiones y fraudes con respecto a este sorteo:

Pregunta: Si estoy en los Estados Unidos de manera ilegal y gano el sorteo, ¿me dan la green card?

Respuesta: Lo más probable es que no, puesto que para obtener la visa deberás ir a tu país por tu visa de inmigrante y al salir de los Estados Unidos podrían ficharte. Los únicos que podrían calificar en estos casos son estudiantes con visas de estudiante (F-1) vencidas.

Pregunta: ¿Por qué nunca sale mi país entre los países candidatos?

Respuesta: La lista de países se elige de acuerdo a un criterio: si en los últimos 5 años tu país es el originario de más de 50 mil inmigrantes, se descarta.

Pregunta: Si gano la lotería, ¿mi familia puede viajar conmigo?

Respuesta: Sí. Tu cónyuge (incluyendo a parejas del mismo sexo) y tus hijos no casados de menos de 21 años podrán emigrar contigo sin importar dónde hayan nacido.

Pregunta: ¿Hay otro requisito?

Respuesta: Sí, debes tener un certificado de preparatoria ya sea de los Estados Unidos o de tu país de origen, asimismo, debes tener al menos 2 años de experiencia laboral.

NO TE DEJES ENGAÑAR

Confía solo en la información oficial que se distribuye en sitios con terminación .gov. Recuerda que no hay manera de hacer que tus posibilidades sean mayores y que el procedimiento de inscripción no tiene ningún costo, así que no caigas en fraudes de quienes te quieran cobrar alguna cuota por inscribirte al sorteo.

Asimismo, si aplicaste para el sorteo y fuiste pre seleccionado o seleccionado, serás notificado a través de correo por una instancia oficial. Nadie puede tener la información antes que tú, así que no caigas en engaños si alguien te ofrece un servicio de aviso pronto.

En resumen, no es necesario que le pagues nada a nadie para poder participar y durante el proceso de selección.