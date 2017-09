Fuerza de la naturaleza provoca que hombre pierda su casa en Ft. Hancock

(NOTICIAS YA).- La fuerza de los vientos y una intensa tormenta, fueron los factores para que el hogar de Lorenzo Reza, un hombre que vive en poblado de Fort Hancock quedara a nada.

“Pues estaba muy fuerte el agua. Me respalde en la parte de atrás en el interior de la casa, cuando de repente, mire que se levantó desde los tornillos todo el techo y voló para arriba.”, relató.

La destrucción le provoco a “Chito” un par de golpes en la cabeza, salvándose de milagro de una peor tragedia.

Por su parte familiares de Lorenzo como Armando, primo y persona muy cercana, menciona de qué manera ha sido el calvario desde la tarde del martes.

“Cuando me dio la noticia de que se le había caído me dio una tristeza, ayer yo no dormí porque me dio mucha lástima porqué hace como un año perdió a su hijo y él me dijo ya no quería hacer nada. Yo le dije que se va a levantar porque se va a levantar.”, recalcó.

Autoridades del condado de Hudspeth, además de la cruz roja americana han auxiliado a este hombre.

“Les auxiliamos cuando suceden este tipo de cosas con necesidades inmediatas como un lugar en dónde quedarse como un hotel por algunos días. El objetivo final es que vuelvan a tener una vivienda.”, así lo dijo Samantha Noble, encargada del programa de desastres naturales de la Cruz Roja Americana con oficina en El Paso.

Don Lorenzo solo pide una cosa, reconstruir su hogar.

Con información de Milton Baca.