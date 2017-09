Retiran sándwiches de ensalada de pollo por contaminación de listeria

(NOTICIAS YA).- La tienda King Soopers, ha retirado una serie de sus sándwiches de ensalada de pollo que estuvieron a la venta este mes, por posible contaminación de listeria.

Los sándwiches fueron vendidos en las tiendas King Soopers y City Market, ubicadas en los estados de Colorado, Utah, Nuevo México y Wyoming.

Los sándwiches empaquetados de 6.8 onzas, fueron vendidos del 20 de septiembre hasta el 27, con el código de producto (UPC) 663209-02050 en el departamento de salchichería.

El 21 de septiembre, la tienda King Soopers fue notificada por el fabricante Journey Cuisine, de que el producto retirado podría estar contaminado con listeria monocytogenes.

La producción y distribución ha cesado mientras se realiza la investigación.

Clientes que hayan obtenido estos sándwiches no deben consumirlos y deben regresarlos a una tienda para un reembolso total o remplazo.

Cualquier persona con preguntas se puede comunicar con la compañía Kroger, al 1-800-KROGERS, de lunes a viernes de 6 a.m. a 10 a.m. tiempo montaña, y sábados y domingos d 6 a.m. a 7 p.m. tiempo montaña.

La listeria monocytogenes, es un organismo que puede causar infecciones graves y a veces fatales en niños pequeños, ancianos y personas con sistema inmunológico debilitado.

Hasta el momento, no se han reportado casos con esta enfermedad. Cualquier persona con inquietudes de salud, se le pide consultar a su médico.