VIDEO: Hombre transmite su suicidio por mordida de mortal serpiente

(NOTICIAS YA).-Un sujeto que era famoso en YouTube por tener, junto con su esposa, varios canales con videos sobre serpientes, transmitió en vivo su suicidio tras ser mordido por una serpiemte mamba negra.

Arslan Valeev hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook donde mostró todo el proceso de su “suicidio por serpiente”. En las fuertes imágenes, habla de que “es tiempo de hacerlo”, y envía un mensaje a su ex esposa. Después se levanta para desaparecer por un momento del encuadre. De fondo se escucha un quejido de dolor que algunos asumen se trata de la mordedura de la serpiente.

Después vuelve al cuadro y se sienta, muestra la mordida y dice “bonito, ¿no?”.

De inmediato su estado comienza a deteriorarse. Su rostro se ve adormecido y sus ojos comienzan a ponerse en blanco. De vez en cuando recupera la cordura y dice algo. En una ocasión dijo que “por si acaso, en mi teléfono celular hay un mensaje para Katya“, haciendo referencia a su ex esposa, con quien recientemente había terminado la relación, al haber ella solicitado un divorcio.

De acuerdo a algunas versiones, Katya le había sido infiel. Otros aseguran que fue él quien golpeó a su mujer y ella se había ido de la casa por eso. Esta última versión es la más aceptada pues la semana pasada Arslan publicó un mensaje disculpándose con su mujer en Facebook.

Al final de la transmisión se va del encuadre. Un internauta fue quien dio aviso a las autoridades y llegaron para encontrarlo ya muerto.

Algunas personas que lo conocían, dicen que no era su plan original suicidarse sino llamar la atención de su ex esposa, pues en un momento él da el antiguo número de celular de ella para que le llamen “y venga a ver cómo estoy”. No obstante, aseguran que se salió de control y el hombre de 31 años terminó con su vida.