Violencia doméstica no impide la libertad de O.J. Simpson en pocos días

(NOTICIAS YA).- El polémico exjugador de futbol americano O.J. Simpson podría quedar en libertad condicional el próximo lunes, después de su última audiencia de este martes en Nevada.

La Junta de Libertad Condicional del estado de Nevada no consideró la condena de O.J. Simpson del año 1989 sobre el abuso conyugal al momento de aceptar su libertad porque no estaba en la lista de información de crímenes pertenecientes al FBI.

Un juez del estado propuso el martes al jurado considerar la historia de violencia doméstica a su compañera antes de tomar la decisión final sobre su libertad condicional.

Sin embargo, los miembros de la junta dijeron en julio que no considerarían la posibilidad de un juicio civil que señala a Simpson responsable por las muertes de su exesposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Goldman. No se considera el caso sobre abuso doméstico debido a que esto no está incluido en el reporte del Centro de Información de Crimen Nacional.

Su condena actual no tiene que ver con ese caso, sino con robos cometidos posteriormente por los que ya lleva 9 años en la cárcel.

LEE: Gran expectativa por la audiencia de libertad condicional de OJ Simpson

Se espera que Simpson salga en libertad en octubre, como lo acordado en la audiencia anterior en Carson City, NV y el pronóstico dice que podría estar fuera de la cárcel tan pronto como el próximo lunes.