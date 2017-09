Choca autobús escolar con 9 estudiantes a bordo en Las Vegas

(NOTICIAS YA).- La Patrulla de Caminos y Carreteras reportó un accidente que involucró a un autobús escolar el jueves por la mañana en Las Vegas.

El choque ocurrió alrededor de las 8 a.m. en la carretera 95 casi salida de Russell Road. Una SUV se impactó con el autobús que llevaba a nueve estudiantes a bordo, confirmaron las autoridades. No se reportaron heridos, aún no está claro a qué escuela pertenecen los estudiantes.

