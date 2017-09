Kim Kardashian confirma que será mamá por tercera vez

(NOTICIAS YA).- La socialité Kim Kardashian y su esposo, el rapero Kanye West, estarían esperando a su tercer hijo.

De acuerdo con E!, la también empresaria confirmó la noticia del bebé, quien nacerá gracias a un vientre sustituto. La pareja ya tiene a North, de 4 años, y a Saint, de poco más de 1 año.

Kardashian habló sobre su tercer hijo con West en el avance de la temporada 14 de su programa “Keeping Up With the Kardashians”.

La hija mayor del fallecido Robert Kardashian y la mánager Kris Jenner había expuesto su interés en convertirse en madre por tercera vez por medio de un vientre subrogado después de que sus médicos le indicasen que no era seguro para ella embarazarse nuevamente.

El tercer hijo de Kim sería uno de tres bebés que llegarán en 2017 al famoso clan Kardashian-Jenner.

La semana pasada, distintos medios informaron sobre el embarazo de la hermana menor de Kim, Kylie Jenner, de 20 años. La hija de Kris Jenner y su exesposa Caitlyn Jenner (antes Bruce) estaría esperando un hijo junto a su novio, el rapero Travis Scott. Sin embargo, nadie de la familia ha confirmado esta noticia.

Otro informe que tampoco ha sido confirmado por los involucrados, pero sí por fuentes cercanas a ellos, es el supuesto embarazo de otra de las hermanas Kardashian. Khloé, de 33 años, presuntamente está esperando un bebé junto a su novio, el basquetbolista Tristan Thompson.