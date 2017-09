La actriz Julia Louis-Dreyfus revela que padece cáncer de mama

(NOTICIAS YA).- Julia Louis-Dreyfus anunció que tiene cáncer de seno en un post en su cuenta oficial de Twitter.

“1 de cada 8 mujeres contrae cáncer de mama, hoy soy esa”, escribió Louis-Dreyfus.

La actriz continuó diciendo: “La buena noticia es que tengo el grupo más glorioso de apoyo y el cuidado de familia y amigos, y un seguro fantástico a través de mi sindicato”.

“La mala noticia es que no todas las mujeres tienen tanta suerte, así que vamos a luchar contra todos los cánceres y hacer que la atención de salud universal sea una realidad”, concluyó.

La noticia se produce en el que ha sido un año triunfal para Louis-Dreyfus.

A principios de este mes rompió el récord de la mayor cantidad de premios Emmy ganados por un mismo intérprete por un solo papel, después de recibir su sexto galardón consecutivo como actriz principal en una comedia por su trabajo en “Veep” de HBO.

Fue su séptima estatuilla en esa categoría en general, pues había ganado anteriormente en 2006 por “The New Adventures of Old Christine“.

HBO le dijo a CNN que Louis-Dreyfus recibió su diagnóstico el día después de su histórico triunfo en los Emmy. Su salud no fue factor en la decisión de poner fin a “Veep” en la temporada 7, una en que los escritores están trabajando en la actualidad.

HBO añadió que el calendario de producción se ajustará si es necesario para acomodarse a las necesidades de su estrella.

La actriz ha abogado por la investigación del cáncer en el pasado al asociarse con la Fundación Livestrong, según Web MD.

*Con información de CNN