Niña de 11 años “dio consentimiento” sexual a adulto de 28, según corte

(NOTICIAS YA).-Indignación nacional e internacional ha generado un caso de abuso sexual de menores en Francia, pues la corte determinó que la niña de 11 años dio consentimiento a un hombre de 28 que abusó de ella. De acuerdo a la corte, la menor no opuso resistencia y por consiguiente no fue violación.

Los hechos ocurrieron en abril de este año, cuando un hombre atrajo a una niña de 11 años hacia su casa bajo el cuento de que “le iba a enseñar cómo besar“, esto en los suburbios de París, en Francia.

Una vez que llevó a la niña a su casa, tuvo relaciones sexuales con ella. Por ello, el sujeto fue arrestado y las primeras declaraciones ante corte se llevaron a cabo recientemente.

Los padres de la menor exigieron que el agresor recibiera cargos de violación, que es un crimen más severo que únicamente abuso sexual dentro de las leyes francesas. No obstante, la corte determinó que no había muestras de forcejeo, violencia o agresividad, por lo tanto consideró que se trató de una relación sexual consensuada.

“Mi hija entró en un estado de piloto automático, estaba paralizada por el miedo, por eso no se defendió”, declaró la madre.

Organizaciones de protección de menores se encuentran indignadas ante el caso pues aseguran que el estado de shock de la menor, por el cual “no se defendió” ni mostró oposición al abuso, es de esperarse en niños y víctimas de violación.

En la ley francesa, la edad mínima del consentimiento sexual es 15 años. A partir de entonces, mientras no haya señales de forcejeo, no se considera violación. Es por ello que este caso genera tanto ruido, pues de acuerdo a sus mismos lineamientos la niña no podía tener una relación sexual consensual.

El caso seguirá en corte y tendrá su juicio en febrero del año entrante.