Oficiales de Aurora enfrentan demanda por discriminación racial

(NOTICIAS YA).- Dos oficiales de la policía de Aurora, enfrentan una demanda federal acusadas de discriminación racial y por violar los derechos de un hombre.

La Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU por sus siglas en ingles), afirma que los oficiales sacaron a un hombre de Etiopía de una cafetería sin ningún derecho o razón.

El 16 de marzo del 2016, Omar Hassan, declaró haber entrado a una cafetería en Aurora para desayunar.

La demanda que interpuso el ACLU en representación de Hassan, dice que lo que paso en seguida, no fue solamente incorrecto sino en contra de la ley.

Mark Silverstein, director legal de ACLU, declaró que están demandando a las oficiales por discriminación racial y por sacar a Hassan sin ninguna razón.

En la demanda Hassan manifestó que compró un panecillo y se sentó a comer, cuando las dos policías se acercaron a el.

La victima alega que se pararon enfrente de él y le pidieron que desalojara el lugar, poniendo sus manos en sus armas.

Según la demanda, una de ellas dijo “tu tipo de negocio no es bienvenido aquí.”

Cuando Hassan pregunto por qué y quien decía eso, la oficial respondió “ellos dicen”, refiriéndose a la cafetería.

La demanda fue interpuesta un año después cuando supuestamente el departamento no le reveló los detalles sobre la investigación.

Hassan afirma que fue atacado simplemente porque es un hombre de color y en ese momento vestía una sudadera.

“No tienen derecho a tomar una decisión repentina basada en la apariencia de alguien, basada en su raza… para sacar a alguien de un establecimiento público” expresó Silverstein.

ACLU dice que no hay videos de vigilancia del día del supuesto incídete, pero si tienen una declaración firmada por el gerente que se encontraba presente en el momento, declarando que él no pidió a las oficiales sacar a Hassan del lugar.

Por su parte, la policía de Aurora no pude hablar del caso, ya que no pueden comentar en una denuncia pendiente, pero si dijeron que revisaron la queja y que no es verdad.