¿Qué dicen los primeros comentarios del nuevo Súper Nintendo?

(NOTICIAS YA).- “Si encuentras uno, tenerlo sería una gran compra”, es una de las reseñas que tiene el Súper Nintendo en su nueva y diminuta versión que estará a la venta a partir del 29 de septiembre en 80 dólares.

La nueva versión incluye dos controles, cables un poco más largos y 21 títulos de los más famosos que te harán revivir la infancia.

Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

Earthbound (Western markets)

Final Fantasy VI

F-Zero

Kirby’s Dream Course (Western markets)

Kirby Super Star

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Punch Out!!

Super Ghouls’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Super Metroid

El Star Fox 2 es el juego que ha causado emoción entre quienes ya tienen la consola, pues se trata de un título nuevo pues no salió a la venta para el Súper Nintendo y lo mejoraron hasta la salida del Nintendo 64 por tratarse de una consola hecha para soportar la tercera dimensión.

La resolución y mejoró la calidad de los pixeles y ahora se rellenó la pantalla de 16:9 para no dejar espacios en negro o como si fuera una adaptación burda de los juegos.

Los cables de los controles son de 4 pies mientas que el HDMI es de 5, sigue siendo poca la distancia. Los procesos de la consola corren bien pues tiene 512 megas de espacio, un ARM Cortex-A7 como procesador, 256 Megas de GCCR3 de memoria de arranque lo que permite que esté garantizadas las horas de diversión.