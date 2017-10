Al Rescate – Las otras víctimas de los supuestos ataques sónicos en Cuba

(NOTICIAS YA).- Como respuesta a los supuestos ataques sónicos contra funcionarios norteamericanos y canadienses en Cuba, el gobierno de los Estados Unidos decidió retirar el 60 por ciento de su personal en la sede diplomática de La Habana y como consecuencia, se suspendió por tiempo indefinido la emisión de visas.

LEE: Al Rescate – El saldo humano de la eliminación de DACA

La medida preocupa a los cubanos de ambas orillas, como Zoila Pérez y su mamá, quien reside en Cuba y dentro de unos día tenía programada una cita en la antigua Oficina de Intereses, hoy Embajada de Estados Unidos en La Habana.

“Yo estoy embarazada y mi sueño es que mi mamá pueda venir de visita y acompañarme durante esta etapa, pero ahora no sé qué va a pasar. Me siento frustrada, he llorado mucho desde que escuché la noticia. Yo la necesito aquí”, explica.

La mujer está embarazada y solo quiere que su madre esté con ella luego de conocer la noticia.

Estados Unidos debe cumplir la meta de 20 mil visas anuales para emigrantes cubanos, sin embargo, “ahora todo está en pausa”, dice Yoandra Pérez, propietaria de una agencia en Tampa Bay donde se tramitan las solicitudes de entrevista consular. “Las personas están muy preocupadas y nuestro teléfono no para de sonar. Han invertido mucho dinero y han hecho muchos trámites, y ahora todo es incierto”, agrega.

Solamente tramitar la entrevista para un visa de turismo, cuesta unos 260 dólares. En el caso de las visas para emigrantes, el monto pudiera superar los 2 mil. A quienes ya tienen una fecha de entrevista pactada y no han recibido notificaciones por parte de la embajada, Pérez les recomienda que se presenten: “Por ningún motivo dejen de ir. Pidan una explicación y si no los atienden, que al menos les entreguen un recibo como constancia de que estuvieron allí, para que puedan presentarse nuevamente una vez que la situación se restablezca y no pierdan su dinero”.