El abuelo de la “UCI” que presta sus brazos a los bebés prematuros

(NOTICIAS YA).-(CNN) – Con el pequeño en sus brazos, este hombre miró hacia la entrada de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP). La madre del niño, quien había ido a casa a cuidar a su hija mayor, mientras se preocupaba por el bebé que había dejado la noche anterior en el hospital Children’s Healthcare de Atlanta, estaba de vuelta.

Se paró en la puerta, relató más tarde David Deutchman:

“¿Quién eres tú?” -preguntó la madre, mirando a ese extraño sosteniendo a su hijo en brazos, con tubos pegados a su diminuta mejilla que lo mantenían con vida. “Soy el abuelo del UCIP”, respondió Deutchman.

Una foto publicada este viernes en Facebook muestra a Deutchman sosteniendo a Logan, un bebé prematuro que nació a las 25 semanas. En cuestión de horas, la publicación se había sido compartido más de 160.000 veces.

De las salas de juntas a los abrazos de oso

Después de retirarse de su trabajo como ejecutivo de marketing internacional en el 2000, Deutchman se convirtió en conferencista de las universidades de Atlanta, pero no llenó suficiente de su tiempo.

Al salir de una cita de rehabilitación por una lesión en la pierna, Deutchman se detuvo cerca de la sala de bebés.

Por su experiencia, Deutchman trabajó primero en la escuela del hospital para pacientes a largo plazo. Pero un día, se sorprendió con el caso de una madre a la que vio salir devastada de la unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCI).

Ahora, dos veces a la semana, Deutchman pasa el día en las UCI pediátricas y neonatales, manteniendo a los bebés y ayudando a sus padres.

“A veces me vomitan o me orinan, es genial”, dice en un video publicado por Children’s. “Simplemente no lo entienden, el tipo de recompensa que obtienes al arruyar a un bebé así”, dice.