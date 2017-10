La poderosa razón por la que no debes omitir el desayuno

(NOTICIAS YA).-Quienes se saltan el desayuno son más propensos a tener arterias del corazón obstruidas que aquellos que disfrutan de una gran comida de la mañana, según un nuevo estudio publicado este lunes en el Journal of the American College of Cardiology.

Los hallazgos vinculan directamente el desayuno a una mejor salud del corazón, informó el sitio web CBS News. Dicho estudio sugiere que las personas que desayunan habitualmente, son menos propensos a albergar placas en sus arterias.

Primero tienes que saber que las placas son depósitos de grasa, calcio y otras sustancias que pueden acumularse en las arterias, haciendo que se endurezcan y se estrechen, causando una condición, llamada aterosclerosis.

La aterosclerosis puede conducir a ataques cardíacos, derrames cerebrales y otras complicaciones graves.

“No es que te saltes el desayuno, y se formen las placas. Hay varias razones por las que renunciar a la comida por la mañana podría contribuir al riesgo de aterosclerosis”, dijo el investigador principal José Penalvo, de la Universidad de Tufts Friedman Escuela de Nutrición Ciencia y Política en Boston.

Omitir el desayuno es solo uno de sus malos hábitos, ya que estas personas tienen a comer fuera de casa y hacer caso omiso a la calidad nutricional de nutrición de los alimentos que consume.

También, saltarse el desayuno puede tener efectos negativos sobre las hormonas reguladoras del apetito, el azúcar en la sangre y la insulina (una hormona que regula el azúcar en la sangre), advirtió Penalvo.

Estudios anteriores han demostrado que los aficionados al desayuno son menos propensos a ser obesos o tener diabetes o enfermedades del corazón.

“Los resultados son importantes, porque muchos adultos – alrededor del 30 por ciento – rutinariamente omiten el desayuno”, dijo Kim Larson, dietista y un portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética.

Omitir esta importante comida con la idea de querer perder peso o pensar que lo compensarás más tarde es un grave error, pues al final terminas consumiendo más calorías en comparación con las personas que si desayunan.

Si bien es cierto que el tiempo puede ser un obstáculo por las mañanas para prepararte un rico desayuno, antes de ir al trabajo o a la escuela y terminas comiendo en el carro.

Pero no necesita ser extravagante para ser sano, dijo Larson. Lo recomendable es desayunar una mezcla saludable de proteína, carbohidratos y grasa. Estas son algunas de sus sugerencias:

• Avena con nueces y frutas

• Tostadas de grano entero con mantequilla de nuez

• Granola mezclada con yogur y fruta

• Rodajas de manzana con mantequilla de maní