Opinión: “Sr. presidente esto no es un favor, es parte de su trabajo”

(NOTICIAS YA).- Ya se van a cumplir dos semanas del paso del huracán María por mi bella isla de Puerto Rico y la devastacion es palpable.

No es un sector o un área, es la isla completa la que está destrozada. Hay muchas personas que aún no se han podido comunicar con sus seres queridos dentro y fuera de la Isla. Además miles están refugiados porque perdieron sus hogares.

Las ayudas se están movilizando de una manera lenta para toda la Isla y son muchos los puertorriqueños que se están quedando sin suministros, gasolina y dinero.

Escuchar los relatos de mi familia de cómo pasaron el huracán y los malabares que hacen para comprar comida, gasolina y tener agua me destruyen, aún más de lo que ya estoy por la emergencia que viven todos mis hermanos puertorriqueños.

Si así está mi familia que no perdieron vidas, sus hogares y aún les quedan suministros, no me quiero imaginar lo que están viviendo otras familias que lo perdieron todo. Sin olvidar a las familias que aún no se han podido mover de sus áreas por los escombros y las destrucciones en las carreteras.

Es entonces que analizo y no puedo entender la lentitud del presidente Donald Trump en poner en marcha un plan para la Isla.

No quiero pensar que a usted se le olvidó que Puerto Rico es un territorio americano y nos está viendo por encima del hombro porque somos hispanos y quiera hacer un muro en el óceano.

Luego de 13 días del desastre, usted visita Puerto Rico para constatar por sí mismo que estamos en una emergencia, porque según usted, los puertorriqueños queremos que nos lo hagan todo.

Déjeme aclarale algo señor Presiente, mi Isla lo que reclama es comida, medicinas, gasolina y ayuda para poder levantar el país. No es que nos mantenga. Mi gente necesita las ayudas pertinentes para poder ir movilizando la Isla para poco a poco llegar a la normalidad.

Fuimos embestidos por dos huracanes en un margen de dos semanas. Si no fuese porque la mayor parte de la infraestructura es de cemento, Puerto Rico estaría como la Isla de Barbuda. Borrada.

Pero en vez de tomar acción inmediata para que las ayudas lleguen con prontitud, usted nos reclama que tenemos una gran deuda. Al parecer a usted se le olvida que usted también contribuyó a la deuda con su campo de golf en la zona este de Puerto Rico. Pidió prestamos del gobierno y luego se fue a bancarrota dejando millones en deudas a nuestra Isla. Esto usted no lo coloca en un tuit.

También dice que nos debemos sentir bien porque solo perdimos 16 vidas y que no es una catástrofe como lo fue Katrina en Nueva Orleans, pero en ¿qué mundo usted vive Sr. presidente? No le basta ver las imágenes de la destrucción masiva de Puerto Rico, la necesidad de suministros, la incomunicación y el grito de ayuda que piden mis compatriotas.

Mi gente de Puerto Rico lo que exige es ayuda de inmediato. Deje su personaje en Twitter y tome acción, deje a un lado su “reality show” de “Soy el presidente y vivo en la Casa Blanca” y reaccione, haga la diferencia.

Sr. presidente esto no es un favor, es parte de su trabajo.