Decenas de ‘Dreamers’ no renovaron su solicitud en NM

(NOTICIAS YA).- A tan solo horas de la fecha límite para la renovación de DACA, decenas de beneficiarios en Nuevo Mexico no alcanzaron a renovar la suya. Por esa razón, organizaciones como NM Dream Team, tendrán a partir de mañana, una nueva herramienta que no solos sera de beneficio a estos jóvenes si no que también a cualquier persona sin importar su estatus legal.

Puede ingresar a la pagina web de listonm.org para mas información.

Al igual, un abogado da sus recomendaciones para todos aquellos soñadores cuyos no pudieron renovar su DACA.