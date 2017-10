La novia de Paddock rompe el silencio tras el tiroteo en Las Vegas

(NOTICIAS YA).- La novia del autor de la masacre en Las Vegas, Stephen Paddock, Marilou Danley, de 62 años, llegó el martes por la noche a Los Ángeles procedente de las Filipinas y fue escoltada por el FBI en una silla de ruedas a un lugar desconocido.

El miércoles por la mañana las autoridades interrogaron a Danley en el edificio Federal de Los Ángeles y tras varias horas su abogado, Matthew Lombard, salió a leer el comunicado ante los medios de comunicación alrededor de las 3 de la tarde.

El abogado reiteró que Danley no había hablado públicamente porque es importante que se respete el proceso de investigación y que querían que el FBI junto al Departamento de Policía de Las Vegas, la interrogaran primero sobre lo hecho por su esposo, Stephen Paddock.

Lombard leyó la declaración de Danley en la que dijo que estaba “devastada” por la carnicería en Las Vegas el domingo por la noche, pero ella no tenía idea de que su esposo estaba planeando un tiroteo de este tipo.

“Conocí a Stephen Paddock como un hombre bondadoso, cariñoso y tranquilo”, dijo Danley en la declaración. “Lo amaba y esperaba un futuro muy tranquilo junto con él. Nunca me dijo nada ni sospeché que pudiera hacer algo así.”

Danley dijo que Paddock le contó hace unas dos semanas que le había comprado un pasaje de avión barato para que se fuera a las Filipinas y visitara a su familia.

“Como todos los filipinos en Estados Unidos, yo estaba muy contenta de poder ver a mi familia y amigos. Cuando ya había llegado, me mandó dinero para que me comprara una casa para mi y mi familia. Estaba tan agradecida, pero honestamente me preocupé porque primero me pagó el pasaje y luego me dió dinero para comprar una casa. Nunca se me ocurrió que él fuera a planear un tiroteo.”

Ella agregó que voluntariamente regresó a los Estados Unidos porque sabía que los investigadores querían hablar con ella y yo quería hablar con ellos.

“Yo cooperaré completamente con esta investigación. Cualquier cosa que yo pueda hacer para ayudar con el caso y traerle paz a los familiares y amigos de las víctimas lo haré. Por favor respeten mi privacidad y la de mi familia.”

El abogado no contestó a ninguna pregunta de los reporteros y no se sabe si Danely se quedará en Los Ángeles o se regresará a Las Vegas o a las Filipinas.