Miles “cantan y no lloran” con U2 en México

(NOTICIAS YA).- U2 movió las emociones de sus fanáticos durante su primer concierto en México al hacer que miles corearan la canción Cielito Lindo en el Foro Sol, en un ambiente sensible luego del reciente terremoto de 7.1 grados que devastó 4 estados de la república mexicana.

“A la compasión, a la paz, a la comunidad, comunidad de México City”, dijo Bono ante miles de fanáticos en México.

Bono interrumpió la canción de I Still Haven’t Found What I’m Looking For del album Joshua Tree para interpretar Cielito Lindo.

“Ay, ay, ayay… canta y no llores”, coreó Bono. Entre sus intervenciones dijo que México no se rompería y pidió fuerza mientras se proyectó la bandera de México en la gran pantalla en la escenografía.

Ante la canción de Ultraviolet, Light my way, en las pantallas aparecieron los rostros de mujeres destacadas, líderes en sus ámbitos y para México estaba la actriz María Félix y Salma Hayek así como la periodista Carmen Aristegui quien agradeció el gesto de U2 en reconocer su trabajo a favor de la libertad de expresión.

U2 se comprometió a donar más de 2 mil refugios para 10 mil damnificados por el sismo, del recurso que provendrá del boletaje de los dos conciertos de la banda irlandesa en México.