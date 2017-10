VIDEO: Acariciaba a un león enjaulado y pues… pasó lo obvio

(NOTICIAS YA).- Probablemente una de las advertencias que parecería no ser tan necesaria, es la de no meter la mano a la jaula de un león mientras descansa, ya que el puro sentido común es suficiente para saber que muy probablemente no podramos volver a sacarla entera.

Pues bien el caso que les presentamos a continuación es una prueba de la insensatez que cometen algunas personas cuando están ante una bestia del reino animal.

El jugador de rugby Scott Baldwin, junto a varios de sus compañeros de equipo, se encontraban visitando una reserva natural en Sudáfrica, cuando a varios de ellos se les ocurre la grandiosa idea de meter la mano a la jaula para acariciar a los felinos, porque… ¿Qué podría salir mal?

Pues lo que todos pensamos… no pasó ni un minutos antes de que el león apenas moviera su cabeza unos centímetros para atrapar la mano del jugador mientras acariciaba su cabeza.

Sus otros compañeros corrieron con mejor suerte, aunque tal vez se debía a que ellos por lo menos acariciaban su lomo o patas y no la parte más cercana a los afilados dientes.

El equipo Spreys Ginnes, del que es miembro el jugador, anunció que Baldwin estaría fuera un prato por una lesión en la mano. .